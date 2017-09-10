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Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный потенциал сдерживания КНДР

Международная панорама
10 сентября, 6:01 UTC+3 ТАСС

По его словам, недавнее ядерное испытание было "большой победой корейского народа"

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ТАСС, 10 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился продолжать научные разработки с целью повышения ядерного потенциала сдерживания республики. Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, об этом он заявил на торжественном приеме для ученых, участвовавших в разработке водородного заряда, испытанного 3 сентября.

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"Нам необходимо и дальше продвигать научные разработки для усиления ядерного потенциала сдерживания, необходимого для самообороны", - приводит агентство слова Ким Чен Ына. Шестое ядерное испытание - это "большая победа корейского народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с водородным зарядом", заявил он.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле и августе КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для МБР.

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