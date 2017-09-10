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Минобороны Японии считает, что КНДР обладает потенциалом для признания ее ядерной державой

Международная панорама
10 сентября, 6:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, сентября. /ТАСС

В ведомстве также отметили, что мощность испытанного 3 сентября заряда, вероятно, составляет около 160 килотонн

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ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что последние испытания показали, что КНДР обладает достаточным потенциалом для того, чтобы ее можно было признать ядерной державой. Об этом глава ведомства Ицунори Онодэра заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Есть вероятность, что мощность испытанного [3 сентября] заряда составляет около 160 килотонн. Кроме того, отмечается технологический прогресс. Конечно, это серьезная угроза, но Северная Корея обладает потенциалом для признания ядерным государством", - сказал он.

"Северная Корея также хочет обладать межконтинентальной баллистической ракетой. Если рассматривать вариант, что ее конечной целью является создание такой ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь территории США, то следующее испытание должно быть ракетным", - добавил министр. По его словам, японские Силы самообороны проводят круглосуточный мониторинг, поскольку есть риск, что ракета, как и в конце августа, пролетит над Японией.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.

До этого 29 августа Пхеньян провел очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо.

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Трамп, Дональд
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