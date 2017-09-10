Дипломатов из Саудовской Аравии обвинили в финансировании репетиции терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Посольство Саудовской Аравии в 1999 году профинансировало репетицию терактов в США, осуществленных 11 сентября 2001 года. Такое обвинение содержится в коллективном иске, который был подан в федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен от лица около 1 тыс. 400 жертв трагедии, сообщила в субботу газета New York Post.

В исковом заявлении со ссылкой на документы ФБР утверждается, что в ноябре 1999 года два саудовских подданных Мохаммед аль-Кудхаейн и Хамдан аль-Шалави, купив билеты на рейс авиакомпании America West из Финикса (штат Аризона) в Вашингтон, в ходе полета несколько раз предпринимали попытки проникнуть в кабину пилота. Они получили задание, не раскрывая себя, проверить систему безопасности на внутренних рейсах в США.

Истцы считают, что эти люди, находившиеся в Штатах в качестве студентов, на самом деле "были составной частью агентурной сети королевства". Они проходили тренировку в подпольных лагерях террористов в Афганистане одновременно с рядом исполнителей терактов 11 сентября, а будучи в Аризоне, контактировали с одним из будущих угонщиков, а также с доверенным лицом сети Усамы бен Ладена, ныне находящимся в спецтюрьме на базе США в Гуантанамо.

"Мы давно настаивали на том, что между "Аль-Каидой" [запрещена в РФ] и религиозными элементами в правительстве Саудовской Аравии существовали длительные и тесные отношения. Мы предоставили дополнительные свидетельства в поддержку такого заключения", - цитирует газета ведущего адвоката истцов Шона Картера. Он и его коллеги убеждены, что репетицию терактов финансировали дипломаты Саудовской Аравии в Вашингтоне.

В сентябре прошлого года Конгресс США, преодолев наложенное тогдашним президентом Бараком Обамой вето, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты, произошедшие более 15 лет назад. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 тыс. 977 человек.