Казахстан призывает стороны конфликта в Мьянме к диалогу в рамках ООН

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АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика призывает стороны конфликта в Мьянме к диалогу в рамках ООН.
"Мы выражаем обеспокоенность недавним конфликтом в Мьянме. Мы призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН", - сказал Назарбаев, выступая в воскресенье на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.
Президент Казахстана отметил, что в последнее время исламская умма сталкивается с разными тяжелыми испытаниями.
"Во-первых, распространение экстремистских и террористических организаций. От их террористических атак в первую очередь сами страны мусульманского мира терпят бедствие. Во-вторых, распространение исламофобии. В западных странах с каждым годом увеличиваются преступные деяния против мусульман", - отметил Назарбаев.
На территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из "Араканской армии спасения рохинджа", которых власти Мьянмы считают террористами.