Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган заявил о готовности Турции помочь беженцам из Мьянмы

Международная панорама
10 сентября, 9:41 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, сентября. /ТАСС

Президент подчеркнул, что готов сотрудничать с правительствами Мьянмы и Бангладеш, чтобы предотвратить "человеческую драму"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, что его страна готова оказать помощь беженцам из Мьянмы.

Смотрите также

Казахстан призывает стороны конфликта в Мьянме к диалогу в рамках ООН

Боевики-рохинджа объявили об одностороннем прекращении огня в Мьянме на месяц

Малайзия готова увеличить прием беженцев из Мьянмы

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительствами Мьянмы и Бангладеш мы хотим работать вместе для того, чтобы предотвратить эту человеческую драму", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что те мусульмане, которые ищут убежище на территории Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. "Мы сообщили властям Бангладеш, что хотим помочь в этом отношении. Для предотвращения этого насилия все исламские народы должны вместе прилагать усилия", - подчеркнул Эрдоган.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Мьянма Турция Бангладеш
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма" начинает атаковать Флориду
2
Юлия Латынина покинула Россию
3
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
4
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
5
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
6
В 385 убежищах Флориды от урагана укрылись 70 тыс. человек
7
В результате стрельбы из охотничьего ружья в кафе в Нижнем Новгороде ранен мужчина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама