Эрдоган заявил о готовности Турции помочь беженцам из Мьянмы

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, что его страна готова оказать помощь беженцам из Мьянмы.

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительствами Мьянмы и Бангладеш мы хотим работать вместе для того, чтобы предотвратить эту человеческую драму", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что те мусульмане, которые ищут убежище на территории Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. "Мы сообщили властям Бангладеш, что хотим помочь в этом отношении. Для предотвращения этого насилия все исламские народы должны вместе прилагать усилия", - подчеркнул Эрдоган.