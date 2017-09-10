Азербайджан направил 100 т продовольствия беженцам из Мьянмы

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в воскресенье на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, что его страна оказала продовольственную гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы в объеме 100 т.

"Мы категорически осуждаем преступления, совершаемые против мусульман, и, в частности, недавние события в Мьянме, акты резни и массового насилия против мусульман рохинья [рохинджа]", - сказал Алиев. "Хотел бы отметить, что 8 сентября гуманитарная помощь в объеме 100 т продовольствия была отправлена из Азербайджана беженцам рохинья", - уточнил он.

Лидер Азербайджана призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги, необходимые для недопущения повторения событий в Мьянме.

На территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между ВС республики и мусульманами из "Араканской армии спасения рохинджа", которых власти Мьянмы считают террористами.