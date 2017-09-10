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Столтенберг: НАТО привержена мирному урегулированию кризиса на Корейском полуострове

Международная панорама
10 сентября, 12:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, сентября. /ТАСС

При этом глава альянса назвал глобальной угрозой поведение КНДР и заявил о необходимости консолидированного ответа

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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье в эфире Би-би-си, что альянс рассматривает сценарий мирного урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

"Безрассудное поведение Северной Кореи является глобальной угрозой и требует консолидированного ответа, в том числе и по линии НАТО. Мы сейчас полностью сосредоточены на том, каким образом мы можем внести вклад в мирное урегулирование", - сказал он.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.

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