Учения старших и высших офицеров НАТО стартовали в Латвии

РИГА, 10 сентября. /ТАСС/. Учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017 при участии свыше 40 старших и высших офицеров из стран НАТО, а также из Финляндии и Швеции стартовали в воскресенье в Латвийской национальной академии обороны в Риге.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, эти упражнения продлятся до 22 сентября. "Их цель - совершенствование умений офицеров высшего уровня и командиров планировать и руководить объединенными операциями. В качестве основы для учений будет использована директива планирования всеобъемлющих операций, которая является одним из главных документов планирования объединенных операций альянса", - указывает оборонное ведомство.

Steadfast Pyramid 2017 - это первая часть учений, которая продлится до 15 сентября, ее проводят верховное главнокомандование сил союзников в Европе и высшее главнокомандование по вопросам трансформации НАТО. Вторая часть упражнений - Steadfast Pinnacle 2017 - будет посвящена роли командиров на операционном уровне, она пройдет с 17 по 22 сентября.

"Главная задача упражнений - обучение офицеров и командиров высшего уровня процессу оперативного планирования, подготовки и принятия решений. В ходе учений будет разыгран фиктивный сценарий, который включает операции коллективной обороны", - отмечает минобороны.

Для участия в этих учениях в Латвии с визитом с 10 по 21 сентября будет находиться заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверарди. Он встретится с министром обороны республики Раймондсом Бергманисом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калниньшем и посетит расположенный в Риге Центр стратегических коммуникаций НАТО.

Упражнения НАТО Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проходят в Латвии с 2011 года и будут проводиться до 2018 года.