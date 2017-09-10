Захарченко заявил о готовности ДНР обсуждать с Киевом ввод миротворцев в Донбасс

ТАСС, 10 сентября. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы обсудить с Киевом размещение в регионе миротворческой миссии ООН, однако исходные позиции сторон для переговоров серьезно разнятся. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу НТВ рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

"Они подразумевают этот вариант [ввод миротворцев] Косово, Хорватии, мы же подразумеваем вариант следующий - это охрана миссии ОБСЕ. Это непрямая миротворческая миссия. Мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии, но, я думаю, Киеву жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границы, ввести сюда какие-то войска", - констатировал он.

Захарченко подчеркнул, что Донецк не устраивает новый закон о реинтеграции Донбасса, который готовит украинское правительство. "Они объявляют нашу территорию оккупированной, а потом уже хотят ее реинтегрировать", - продолжил глава республики. По его мнению, деоккупация, которая будет предшествовать реитеграции, подразумевает "смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за главу, Народный совет, 2,5 млн населения, если закон будет в таком русле". "Это прямое объявление геноцида на этой территории", - добавил он.

При этом, считает Захарченко, одним из условий для ввода миротворцев является необходимость принятия Радой закона об особом статусе Донбасса, который она должна была рассмотреть еще три года назад. "Три года закон пролежал под сукном и теперь он его срок заканчивается. Нового закона нет", - подчеркнул он.

Другим важным условием глава ДНР назвал отвод оружия от линии соприкосновения и соблюдения перемирия подразделениями украинской армии. "И это тоже Киев никогда не будет делать, будут там миротворцы или не будут. Киев готовится к войне, желает и в своем лучшем сне видит как с этих Минских договоренностей выскочить", - уверен он. В качестве примера Захарченко указал, что вопреки всем договоренностям о перемирии Украина подвозит своим войскам боеприпасы и ведет разведку боем на линии обороны ДНР

Захарченко, отметив, что выражает личную точку зрения, заявил, что "идеальный вариант разойтись с миром - получить независимость, и чтобы Киев это признал". "А дальше мы будем сами решать, с кем мы будем жить, как мы хотим жить, с кем мы будем дружить, в какое государство входить", - заключил он.