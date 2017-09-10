Президент Ирана надеется, что саммит ОИС в Астане принесет мир на Ближний Восток

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АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани на встрече в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым выразил надежду, что саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) принесет мир в регион Ближнего Востока. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
Как информировали в ведомстве, президент Ирана выразил слова благодарности Назарбаеву за приглашение принять участие в работе саммита ОИС по науке и технологиям. "Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного саммита, столицу Казахстана можно еще называть городом науки и технологий", - сказал Роухани.
В свою очередь Назарбаев поздравил Роухани с победой на выборах и избранием на высокую должность президента Ирана. "Это дает нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений", - подчеркнул президент Казахстана.