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Президент Ирана надеется, что саммит ОИС в Астане принесет мир на Ближний Восток

Международная панорама
10 сентября, 14:48 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, сентября. /ТАСС

Также глава исламской республики выразил слова благодарности Назарбаеву за приглашение принять участие в работе саммита

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АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани на встрече в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым выразил надежду, что саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) принесет мир в регион Ближнего Востока. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

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Как информировали в ведомстве, президент Ирана выразил слова благодарности Назарбаеву за приглашение принять участие в работе саммита ОИС по науке и технологиям. "Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного саммита, столицу Казахстана можно еще называть городом науки и технологий", - сказал Роухани.

В свою очередь Назарбаев поздравил Роухани с победой на выборах и избранием на высокую должность президента Ирана. "Это дает нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений", - подчеркнул президент Казахстана.

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Персоны
Роухани, Хасан Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Иран Казахстан
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