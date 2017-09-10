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Малайзия потребовала от Мьянмы прислушаться к позиции мирового сообщества по рохинджа

Международная панорама
10 сентября, 15:07 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, сентября. /ТАСС

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди подчеркнул, что права рохинджа не должны нарушаться вне зависимости от религиозных или же этнических признаков

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СИНГАПУР, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди потребовал в воскресенье от властей Мьянмы "прислушаться к голосу" Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также всего мирового сообщества по гуманитарному кризису вокруг этнического меньшинства рохинджа. Заявление замглавы правительства опубликовало издание New Straits times.

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"Прислушайтесь к голосу АСЕАН и всего мира, посмотрите на страдания представителей рохинджа, они не звери, а обыкновенные люди", - подчеркнул вице-премьер.

Он также потребовал от государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически политического лидера этого государства, "при решении данного кризиса руководствоваться присущими ей ценностями". По словам политика, "все то, за что она боролась - демократия, человеческие ценности, либерализм - необходимо применить в Мьянме при урегулировании конфликта".

Вице-премьер также подчеркнул, что "права рохинджа не должны нарушаться вне зависимости от религиозных или же этнических признаков".

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн, власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции.

В Мьянме уже несколько десятилетий действуют разрозненные повстанческие группы, ведущие бои за независимость с регулярной армией. В начале 2016 года исполнительная и законодательная власть в стране перешла к Национальной лиге за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи. Парламент избрал президентом Тхина Чжо, ставшего первым за несколько десятилетий главой государства, не связанным с военной диктатурой.

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