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Международный эксперт: российская система сканирования бюллетеней вызывает доверие

Международная панорама
10 сентября, 15:32 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Французский журналист и общественный деятель не зафиксировал нарушений в ходе выборной кампании в Пермском крае

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Информационный центр ЦИК России в единый день голосования

Информационный центр ЦИК России в единый день голосования

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Российская система сканирования бюллетеней с помощью QR-кода вызывает больше доверия к избирательному процессу и могла бы примирить французов с новыми избирательными технологиями, сообщил в воскресенье ТАСС международный эксперт на выборах в Пермском крае, французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де-Кошко.

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"Я сравниваю с тем, что происходит у меня - во Франции. Интересный момент - это введение новых технологий, у нас они внедряются только на некоторых участках, но в общем население против. А тут интересный пример, который я не встречал раньше ни в Америке, ни в Германии, ни в других странах: у вас используется система сканирования, после чего бюллетень падает в урну. Таким образом вы можете проверить и сопоставить то, что на месте, и то, что ушло в центр. Это довольно интересный опыт, это может примирить наших избирателей с новыми технологиями голосования", - рассказал Де-Кошко.

По его словам, во Франции избиратели против новых технологий по двум причинам. Первая - "недоверие к власти, поскольку уверены, что могут быть искажения по дороге". Кроме того, процесс подсчета голосов воспринимается французами как "гражданское вмешательство в выборный процесс".

В Перми французский эксперт не увидел никаких нарушений в ходе выборной кампании. "Конечно, нет никаких нарушений, и на этом уровне их не может быть в общем-то", - заметил Дмитрий Де-Кошко.

По данным регионального избиркома на 15:00 по местному времени (13:00 мск), в Пермском крае уже проголосовали около 27% избирателей, что на 5% выше явки на выборы 2016 года.

О выборах

Все 1840 избирательных участков открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск), проголосовать можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля Заксобрание Прикамья приняло ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в том числе увеличено отведенное для голосования время на два часа.

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По словам представителя краевого избиркома Игоря Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

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