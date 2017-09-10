МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Республике Крым муниципальных выборов, довыборов депутатов Госсовета, а также первых выборов главы Севастополя. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму. Ничтожные по сути и содержанию", - написала она на странице в Twitter.

Беца добавила, что Киев не признает результаты голосования. "Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - указала она.

В единый день голосования 10 сентября в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора. Открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Также в Крыму выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики - русском, украинском и крымско-татарском.