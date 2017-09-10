Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму

Международная панорама
10 сентября, 15:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС

Киев не признает результаты голосования, отметили во внешнеполитическом ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Республике Крым муниципальных выборов, довыборов депутатов Госсовета, а также первых выборов главы Севастополя. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Смотрите также
Единый день голосования в Омске

Единый день голосования. Онлайн

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму. Ничтожные по сути и содержанию", - написала она на странице в Twitter.

Беца добавила, что Киев не признает результаты голосования. "Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - указала она.

В единый день голосования 10 сентября в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора. Открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Также в Крыму выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики - русском, украинском и крымско-татарском.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
2
Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
5
Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама