Международные эксперты отмечают активное участие молодежи Севастополя в выборах

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Особенностью губернаторских выборов, которые проходят в воскресенье в Севастополе, стало активное участие в голосовании молодых людей, считают международные эксперты из Франции Николя Дюик и Тьерри Мариани.
"Наблюдение, которое мы сделали в избирательных участках: очень много молодых людей. Чаще всего мы видим старшее поколение, а здесь нас удивило и порадовало, что очень много молодежи пришло на выборы", - сказал ТАСС Мариани.
"То, что мы видели (на избирательных участках города - прим. ТАСС), говорит о том, что выборы совершенно справедливы. Мы разговаривали с наблюдателями, которые присутствовали на участках, и они сказали, что все проводится в соответствии с законодательством, все хорошо", - отметил ТАСС Дюик.
Эксперты добавили, что вся информация о кандидатах на избирательных участках представлена в равном количестве. По их мнению, это свидетельство того, что все кандидаты на пост губернатора находятся в равных условиях. Дюик, комментируя последние данные явки избирателей (15,1% по состоянию на 12:00 мск - прим. ТАСС), отметил, что "это нормальная, ожидаемая явка к этому времени, потому что это первый раз, когда проводятся выборы губернатора в Севастополе".
В городе 10 сентября открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя. Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатор Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).