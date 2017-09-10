Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные эксперты отмечают активное участие молодежи Севастополя в выборах

Международная панорама
10 сентября, 15:55 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, сентября. /ТАСС

Наблюдатели из Франции назвали выборы "совершенно справедливыми"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Особенностью губернаторских выборов, которые проходят в воскресенье в Севастополе, стало активное участие в голосовании молодых людей, считают международные эксперты из Франции Николя Дюик и Тьерри Мариани.

Смотрите также
Единый день голосования в Омске

Единый день голосования. Онлайн

"Наблюдение, которое мы сделали в избирательных участках: очень много молодых людей. Чаще всего мы видим старшее поколение, а здесь нас удивило и порадовало, что очень много молодежи пришло на выборы", - сказал ТАСС Мариани.

"То, что мы видели (на избирательных участках города - прим. ТАСС), говорит о том, что выборы совершенно справедливы. Мы разговаривали с наблюдателями, которые присутствовали на участках, и они сказали, что все проводится в соответствии с законодательством, все хорошо", - отметил ТАСС Дюик.

Эксперты добавили, что вся информация о кандидатах на избирательных участках представлена в равном количестве. По их мнению, это свидетельство того, что все кандидаты на пост губернатора находятся в равных условиях. Дюик, комментируя последние данные явки избирателей (15,1% по состоянию на 12:00 мск - прим. ТАСС), отметил, что "это нормальная, ожидаемая явка к этому времени, потому что это первый раз, когда проводятся выборы губернатора в Севастополе".

В городе 10 сентября открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя. Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатор Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Отменен поезд, в котором Саакашвили должен был ехать из Польши на Украину
7
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама