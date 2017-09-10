Меркель: борьба с нелегалами должна начинаться с улучшений в странах, откуда они едут

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Борьба с нелегальной миграцией должна начинаться с улучшения обстановки в тех странах, откуда едут беженцы. Как заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель на предвыборном мероприятии в городе Дельбрюк (земля Северный Рейн - Вестфалия), таков главный вывод, который она сделала по итогам миграционного кризиса в стране.

По ее словам, "не должна повториться ситуация", в которой оказалась страна в августе - сентября 2015 года, когда немецкую границу бесконтрольно пересекали тысячи соискателей убежища каждый день.

"Мы должны вынести урок из того, что произошло, - сказала она. - Главный урок, который извлекла для себя я, заключается в следующем: в Иордании, Ливане и Турции в тот момент тратилось по $1 в день на каждого беженца, их дети не могли получать образование. Все это заставило их отправиться в опасный путь в Европу. Отсюда вывод, что мы должны помогать людям на месте".

На пике миграционного кризиса в 2015 году кабинет министров Меркель принял решение не высылать из страны беженцев, которые прибыли по так называемому балканскому маршруту. В соответствии с конвенцией, устанавливающей нормы в отношении соискателей убежища, Германия должна была, напротив, депортировать иностранцев в ту страну ЕС, в которой беженцы оказались в ходе своего маршрута в первую очередь.

В 2015 году в ФРГ оказались 890 тыс. соискателей убежища, в 2016 году - 350 тыс.