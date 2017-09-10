Отменен поезд, в котором Саакашвили должен был ехать из Польши на Украину

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Поезд Перемышль - Киев, в котором на Украину из Польши, как ожидалось, должен вернуться экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отменен, пассажиров просят покинуть вагоны.
"Поезд дальше не поедет, всех желающих ожидают автобусы, которые доставят на Украину", - говорится в объявлении на вокзале и в вагонах поезда. Пассажирам, которые согласятся на изменение маршрута, обещают компенсацию стоимости билетов, но только на территории Украины.
Ранее компания "Укрзализныця" задержала почти на два часа отправление поезда, в котором находится Саакашвили. По громкой связи в вагоне было объявлено, что причиной ситуации стало "нахождения в поезде человека без необходимых документов". Вместе с Саакашвили в поезде находились несколько десятков пассажиров, в том числе большое количество журналистов.
Сам лишенный украинского гражданства политик, находясь в вагоне, давал интервью телеканалам на нескольких языках. Его, как и прежде, сопровождают несколько депутатов Рады, в том числе Юлия Тимошенко. Кроме того, в поезде появился экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
Один из сопровождающих Саакашвили депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что минстр иностранных дел Украины Павел Климкин обсуждает с польской стороной дальнейшие действий относительно задержанного поезда. "Польская сторона ничего не может сделать, потому что поезд украинский. Есть прямой контакт Климкина с польской стороной по поводу того, что делать с поездом", - сказал он. Найем добавил, что соратники Саакашвили располагают информацией о готовности украинских пограничников задержать Саакашвили силой, а позже передать польской стороне.