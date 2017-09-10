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В Алжире арестована группа лиц, причастных к совершенному ИГ теракту

Международная панорама
10 сентября, 16:40 UTC+3 ТАСС

В результате террористической атаки, совершенной 31 августа на управление полиции на северо-западе страны, погибли двое сотрудников правоохранительных органов

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ТАСС, 10 сентября. Подразделения правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира совместно с национальной жандармерией арестовали группу из четырех человек, которые подозреваются в причастности к террористической атаке, совершенной 31 августа на управление полиции в провинции Тиарет (на северо-западе страны). Об этом сообщило в воскресенье министерство национальной обороны североафриканской республики.

В результате нападения террориста-смертника на управление погибли двое полицейских. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

На минувшей неделе министр внутренних дел и местного самоуправления Нуреддин Бедуи заявил, что алжирские власти "намерены искоренить феномен терроризма, который является чуждым для общества". Он призвал всех представителей алжирского общества "объединиться вокруг главнейшего приоритета для страны - сохранения безопасности и стабильности ради обеспечения спокойствия граждан".

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тысяч человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Вооруженные нападения исламистов все еще происходят в различных регионах страны. Так, по итогам 2015 года структурами безопасности Алжира было уничтожено 157 террористов, а по итогам 2016 - почти 130.

В настоящее время алжирские органы безопасности сосредоточили усилия на нейтрализации угроз, исходящих как от вооруженных группировок, действующих внутри страны, так и экстремистских движений, развернувших базы в обширной зоне африканского Сахеля и Сахары.

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Борьба с "Исламским государством"
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