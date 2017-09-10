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Международные эксперты положительно оценили техническое оснащение выборов в регионах РФ

Международная панорама
10 сентября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Они отметили, что внедрение КОИБов положительно влияет на прозрачность выборов и дает россиянам уверенность в том, что их голос будет учтен

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты, приглашенные Ассоциацией "Национальный общественный мониторинг" для наблюдения за выборами в регионах в единый день голосования, положительно оценили их техническое оснащение. По их словам, внедрение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) положительно влияет на прозрачность выборов, а также дает гражданам уверенность в том, что их голос будет учтен.

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"Я приятно удивлен тем, что уже успел увидеть. Меня впечатлила в положительном смысле организация выборов, система КОИБов, которая делает процесс выборов более прозрачным и открытым, а также позволяет более эффективно получать предварительные результаты голосования", - заявил в воскресенье ТАСС депутат Европейского парламента, представитель Нидерландов Андре Элиссен, который наблюдает за ходом выборов в Московской области.

Отвечая на вопрос об отмеченных им недостатках, эксперт ответил, что в целом не заметил каких-либо нарушений. "На одном из избирательных участков меня немного смутило отсутствие КОИБа, там стояла только прозрачная урна, куда помещали бюллетени, однако мне объяснили, как в таком случае работает подсчет голосов. Но я считаю, что лучше, конечно, использовать более надежные, современные способы", - подчеркнул он.

Генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг из Южной Кореи рассказал, что уже побывал на трех избирательных участках в Москве. Он положительно оценил систему видеонаблюдения на участках, отметив, что в "других странах такого же подобного комплексного оснащения видеокамерами не видел".

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Со своей стороны, эксперт из штата Теннесси (США) Клайн Престон IV, наблюдающий за выборами в Калининградской области, высказал мнение, что применение КОИБов направлено на то, чтобы каждый проголосовавший знал, что его голос учтен, и видел результат. "Я думаю, что КОИБы - это очень хорошая система, потому что все бюллетени сканируются, и потом есть доказательства голосования: что человек голосовал, а также видно количество проголосовавших", - заявил он. По его словам, видно, что избирательные комиссии на всех уровнях работают над улучшением избирательного процесса.

"Я могу сказать, что все было стандартно, нормально, российские выборы хорошо организованы, открыты. Никаких агитаций не было. Это так, как должно быть, по-моему", - поделился впечатлениями Клайн Престон IV.

О выборах

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня.

Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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