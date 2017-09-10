Мэй: Гибралтар будет полностью вовлечен в процесс переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Гибралтар будет полностью вовлечен в процесс переговоров по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по случаю Национального дня Гибралтара, который является государственным праздником британской заморской территории на юге Пиренейского полуострова.

"Поскольку Великобритания ведет переговоры о выходе из ЕС, то Гибралтар будет полностью в них вовлечен", - сказала она, подчеркнув, что Лондон будет "решительно защищать Гибралтар, его народ и экономику".

При этом британский премьер отметила, что "Гибралтар будет оставаться британским так долго, сколько он этого захочет".

Статус заморской территории Великобритании Гибралтар обрел в 1713 году. Поскольку Испания стремится вернуть его под свой суверенитет, это может стать причиной нового витка напряженности в британо-испанских отношениях. В Великобритании также набирает обороты общественная дискуссия вокруг возможного блокирования Мадридом будущей торговой сделки между Лондоном и Брюсселем в связи с территориальным спором вокруг Гибралтара, который одновременно с Соединенным Королевством стал членом ЕС в 1973 году.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.