Страны ОИС призвали урегулировать ситуацию в Мьянме и увеличить финансирование науки

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Участники саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в первый день работы форума в воскресенье обсудили ситуацию с положением мусульманской общины рохинджа в Мьянме, а также сообщили о планах увеличить финансирование образования, науки и здравоохранения.

Диалог в рамках ООН

Открывая саммит, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика призывает стороны конфликта в Мьянме к диалогу в рамках ООН. "Мы выражаем обеспокоенность недавним конфликтом в Мьянме. Мы призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН", - сказал Назарбаев.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова оказать помощь беженцам из Мьянмы. "В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительствами Мьянмы и Бангладеш мы хотим работать вместе, чтобы предотвратить эту человеческую драму", - отметил Эрдоган.

Тему продолжил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сообщил, что Азербайджан оказал гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы. "Мы категорически осуждаем преступления, совершаемые против мусульман, в частности недавние события в Мьянме, акты резни и массового насилия против мусульман рохинджа", - сказал Алиев. "Хотел бы отметить, что 8 сентября гуманитарная помощь в объеме 100 тонн продовольствия была отправлена из Азербайджана беженцам рохинджа", - уточнил он.

По окончании обсуждения страны ОИС призвали власти Мьянмы принять наблюдателей ООН. "Заседание призвало правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека, которая могла бы провести тщательное и независимое расследование всех установленных фактов нарушения международного законодательства по вопросам прав человека и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в отчете председателя ОИС по итогам заседания глав государств и правительств по вопросу рохинджа, принятом в первый день саммита.

Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа. Сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений на западе страны превысило 400 человек, за две недели страну покинули около 150 тыс. беженцев народности рохинджа.

Научное сотрудничество

Особое внимание на саммите уделили вопросам науки и образования. Президент Казахстана выступил с инициативой создать организацию из 15 передовых государств ОИС для развития науки по аналогии с G20.

"Я думаю, что надо создать форум, как G20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств ОИС можно было создать организацию ОИС15. Развитие науки и технологий очень важно для нас", - сказал Назарбаев. По словам лидера Казахстана, было бы правильно создать общий научно- инновационный фонд стран ОИС.

Тема развития образования и науки нашла отражение в тексте Астанинской декларации "Наука, технологии, инновации и модернизация исламского мира", принятой по итогам первого дня саммита ОИС. "Мы подтверждаем нашу приверженность увеличению финансирования на развитие образования, науки, здравоохранения и водных ресурсов для достижения целей, изложенных в Плане действий ОИС до 2025 года и Целях устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.

В документе отмечено, что этим целям будет способствовать создание Фонда по науке Исламского банка развития, который позволит внести значительный вклад в реализацию Программы ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 года.

Первый в истории саммит ОИС по науке и технологиям проходит в Астане 10-11 сентября под председательством Назарбаева. Тема форума - "Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире". В мероприятии принимают участие около 80 делегаций государств - членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.