СМИ: израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана

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БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС появились в воскресенье в небе над Южным Ливаном и достигли города Сайда (40 км от Бейрута). Как сообщила газета Daily Star, реактивные самолеты прошли на пониженной высоте над рядом населенных пунктов и лагерями палестинских беженцев, имитируя атаки с воздуха.
Пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки. По информации издания, маневр истребителей стал причиной паники среди местных жителей.
Вторжение израильских самолетов в воздушное пространство Ливана произошло на фоне масштабных военных маневров, которые проходят сейчас на севере Израиля. Это первая с ноября 2016 года имитация воздушных налетов.
Израильские ВВС регулярно совершают разведывательные полеты над южными областями Ливана и нередко достигают Бейрута, а также долины Бекаа, где находятся базы шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".
Командование Временных сил ООН в Ливане считает действия израильской авиации нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.
Правительство Ливана неоднократно направляло в Совет Безопасности жалобы, обвиняя Израиль в попрании своего суверенитета. Израильские военные оправдывают полеты необходимостью следить за передвижениями бойцов "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.