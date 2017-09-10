Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Поезд, на котором экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.

"Мы приняли решение отправиться автобусом и пересечь границу в пункте пропуска "Краковец". Мы не сделаем такого подарка Порошенко, не упустим возможность пообщаться с украинскими пограничниками", - сказал он перед отъездом. Вместе с тем ряд украинских СМИ сообщает, что конечной точкой нового маршрута Саакашвили станет пункт пропуска "Шегини".

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Там собрались на акцию в его поддержку около 1 тыс. человек. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом.

Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет. В "Укржелдороге" пояснили, что такое решение принято из-за присутствия в одном из вагонов "человека, не имеющего оснований для въезда на Украину". Длительное ожидание в итоге привело к ожесточенным спорам с бригадой поезда и между пассажирами.

Сам лишенный украинского гражданства политик активно давал интервью телеканалам на нескольких языках. Его, как и прежде, сопровождают несколько депутатов Рады, в том числе Юлия Тимошенко. Кроме того, в поезде появился экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.