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Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП

Международная панорама
10 сентября, 18:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС

Экс-глава Одесской области заявил, что не упустит "возможность пообщаться с украинскими пограничниками"

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
© REUTERS/Gleb Garanich
© EPA-EFE/Rafal Guz
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
Полиция блокировала протестующих против возвращения Михаила Саакашвили в Киев
Полиция блокировала протестующих против возвращения Михаила Саакашвили в Киев
Полиция блокировала протестующих против возвращения Михаила Саакашвили в Киев
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
© AP Photo/Czarek Sokolowski
© EPA-EFE/MYKOLA TYS
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
© REUTERS/Gleb Garanich
© EPA-EFE/Rafal Guz
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
Полиция блокировала протестующих против возвращения Михаила Саакашвили в Киев
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
© AP Photo/Czarek Sokolowski
© EPA-EFE/MYKOLA TYS
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz
Лагерь сторонников Михаила Саакашвили во Львове
© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Поезд, на котором экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.

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"Мы приняли решение отправиться автобусом и пересечь границу в пункте пропуска "Краковец". Мы не сделаем такого подарка Порошенко, не упустим возможность пообщаться с украинскими пограничниками", - сказал он перед отъездом. Вместе с тем ряд украинских СМИ сообщает, что конечной точкой нового маршрута Саакашвили станет пункт пропуска "Шегини".

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Там собрались на акцию в его поддержку около 1 тыс. человек. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом.

Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет. В "Укржелдороге" пояснили, что такое решение принято из-за присутствия в одном из вагонов "человека, не имеющего оснований для въезда на Украину". Длительное ожидание в итоге привело к ожесточенным спорам с бригадой поезда и между пассажирами.

Сам лишенный украинского гражданства политик активно давал интервью телеканалам на нескольких языках. Его, как и прежде, сопровождают несколько депутатов Рады, в том числе Юлия Тимошенко. Кроме того, в поезде появился экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Порошенко, Петр Алексеевич Тимошенко, Юлия Владимировна Саакашвили, Михаил Николаевич
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