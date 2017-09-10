МИД Польши выступил за продолжение переговоров с РФ о дипломатической недвижимости

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши выступает за продолжение диалога с РФ по вопросам спорной, по мнению Варшавы, дипломатической недвижимости и рассчитывает найти решение, отвечающее положениям международного права. Соответствующее заявление ведомство распространило в воскресенье.

Свою позицию МИД республики озвучил в ответ на прозвучавшее 8 сентября заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая оценила, что вопрос о российской недвижимости в Польше остается одним из раздражителей в двусторонних отношениях. По ее словам, до настоящего времени из почти двух десятков объектов в стране, которыми в свое время располагал Советский Союз, официально перерегистрировано на Россию только три. Право использовать остальные объекты под разными предлогами оспаривается.

Затрагивая тему перерегистрации, МИД Польши утверждает, что этот вопрос касается недвижимости, на которую российская сторона не получила права пользования, или же сделала это с нарушением польского права. "Вопреки положениям международных соглашений между Польской Народной Республикой и СССР, польская сторона не получила аналогичную недвижимость на территории СССР", - отметило польское внешнеполитическое ведомство, подчеркнув, что "это привело к неравенству в собственности".

Продолжение переговоров и суды

"Польская сторона выступает за продолжение переговоров, которые приведут к комплексному решению этой проблемы в духе международного права. Последние консультации по урегулированию статуса недвижимости состоялись в 2016 году. В соответствии с достигнутыми договоренностями польская сторона передала российской проект дорожной карты, но российская сторона не ответила на это предложение. Также, несмотря на декларировавшуюся РФ готовность возобновить переговоры в июне текущего года, до этого так и не дошло", - указано в заявлении МИД Польши.

"В связи с отсутствием прогресса в двусторонних переговорах продолжаются процессуальные действия, цель которых - приведение положения вещей в соответствие с международным и польским правом", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Позиция РФ

МИД РФ считает, что польская сторона прибегает к механизму судебных решений по объектам российской недвижимости с требованием вернуть их в госимущество Польши и оплатить долги за бездоговорное использование с целью склонить чашу весов в свою пользу. В Москве не могут признать правомочность этих вердиктов, которые не учитывают дипломатический статус этих объектов и законный путь приобретения, указала Захарова. По ее словам, они получены на основании двусторонних договоренностей времен СССР и ПНР, на основании которых Польша могла обзавестись аналогичным либо соизмеримым недвижимым имуществом, однако по каким-то причинам не воспользовалась своим правом.

Консультации с Варшавой по данной проблеме, вопреки тому, что часто пишут, в частности, в польской прессе, продолжаются, хотя идут трудно в силу различных подходов сторон, констатировала представитель МИД РФ, выступив за урегулирование такого проблемного вопроса исключительно переговорным путем без односторонних решений.