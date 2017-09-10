Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили прибыл во Львов для встречи со сторонниками своей партии

Международная панорама
10 сентября, 23:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС

На улицах города экс-губернатора Одесской области приветствовали возгласами "Добро пожаловать во Львов", "Слава Украине", "Ура, Миша"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее незаконно пересек границу Украины, прибыл в воскресенье во Львов. Трансляция прибытия Саакашвили велась на его странице в Facebook.

Смотрите также

В погранслужбе Украины заявили, что Саакашвили пересек границу незаконно

Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины

Польские пограничники пропустили Саакашвили

Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд

На улицах города его приветствовали возгласами "Добро пожаловать во Львов", "Слава Украине", "Ура, Миша".

Согласно видеотрансляции, Саакашвили в сопровождении своих сторонников и депутатов, среди которых Юлия Тимошенко, идут по улицам Львова. рядом с Саакашвили замечен мэр Львова Андрей Садовый.

По данным партии "Движение новых сил", Саакашвили намерен встретиться поздно вечером в воскресенье с представителями своей партии, где они должны определить свои дальнейшие действия.

Прорыв украинской границы

Вечеров в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать.

По информации Госпогранслужбы, во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы получили телесные повреждения. В ведомстве добавили, что по факту нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы пункту пропуска "Шегини".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Тимошенко, Юлия Владимировна Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Пять торнадо сформировались во Флориде
3
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
4
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
5
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
6
В России завершился единый день голосования
7
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
Темы дня
Новости партнеров
Реклама