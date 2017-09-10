Саакашвили прибыл во Львов для встречи со сторонниками своей партии

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее незаконно пересек границу Украины, прибыл в воскресенье во Львов. Трансляция прибытия Саакашвили велась на его странице в Facebook.

На улицах города его приветствовали возгласами "Добро пожаловать во Львов", "Слава Украине", "Ура, Миша".

Согласно видеотрансляции, Саакашвили в сопровождении своих сторонников и депутатов, среди которых Юлия Тимошенко, идут по улицам Львова. рядом с Саакашвили замечен мэр Львова Андрей Садовый.

По данным партии "Движение новых сил", Саакашвили намерен встретиться поздно вечером в воскресенье с представителями своей партии, где они должны определить свои дальнейшие действия.

Прорыв украинской границы

Вечеров в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать.

По информации Госпогранслужбы, во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы получили телесные повреждения. В ведомстве добавили, что по факту нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы пункту пропуска "Шегини".