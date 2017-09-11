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МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила

Международная панорама
11 сентября, 1:25 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 11, сентября. /ТАСС

По словам замглавы МИД республики Фейсала Мекдада, действия США и возглавляемой ими коалиции "разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру"

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БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Американское военное присутствие в Сирии является "незаконным и неприемлемым", так как оно не было одобрено правительством арабской республики. Об этом заявил в интервью телестанции "Аль-Маядин" в воскресенье заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад. По его словам, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу".

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"Действия США и возглавляемой ими коалиции не имеют никаких оправданий, ибо они разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру, - подчеркнул дипломат. - Это соответствует планам террористов, но не отвечает интересам сирийского народа".

Мекдад указал, что "всем, кто хочет воевать против террористических формирований, следует координировать свои действия с Сирией и ее союзниками".

Замглавы сирийского МИД назвал "последней большой битвой" сражение за Дейр-эз-Зор, которое ведут сейчас правительственные войска. "Этот город и провинция очень важны для нас, так как они находятся у границы с Ираком, - отметил Мекдад. - Поэтому успехи сирийской армии носят стратегический характер и приближают разгром банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

США создали на территории северо-восточной провинции Хасеке три военные базы и еще одну в Кобани. Примерно 1,5 тыс. американских спецназовцев оказывают поддержку "Силам демократической Сирии" (СДС), которые штурмуют город Ракку. В субботу СДС начали наступление на Дейр-эз-Зор и выбили террористов ИГ из промышленной зоны к востоку от города.

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