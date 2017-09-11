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Венгрия отказалась поддерживать инициативы Украины из-за нового закона "Об образовании"

Международная панорама
11 сентября, 1:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Глава МИД страны заявил, что считает новый украински закон "стыдом и позором", сообщил пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал указания венгерским дипломатам не поддерживать ни одной украинской инициативы в международных организациях после одобрения Верховной радой нового закона "Об образовании", который ущемляет права нацменьшинств на Украине. Об этом сообщил украинский сайт "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря венгерского МИД Тамаша Менцера.

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"По личному указанию Петера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене", - отметил Менцер.

По его словам, Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором". "Будапешт будет настаивать на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза на том, чтобы Украина внесла поправки в языковую статью закона Украины "Об образовании", - добавил Менцер.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвана в понедельник для разъяснений по данному вопросу в венгерский МИД.

5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Обеспокоенность новым законом помимо Венгрии выразила Румыния, а в Польше пообещали следить за применением его положений.

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