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МИД КНДР: США ждут мощные ответные меры в случае принятия санкций против Пхеньяна

Международная панорама
11 сентября, 2:04 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что Пхеньян "готов и предпримет любые возможные меры"

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ТАСС, 11 сентября. Немыслимые и мощные ответные меры ждут США в том случае, если Совет Безопасности ООН примет новые санкции в отношении КНДР. Об этом в понедельник заявил МИД народной республики.

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"Америка испытает немыслимые, мощные и последовательные ответные действия", - цитирует заявление северокорейского внешнеполитического ведомства агентство ЦТАК. Подчеркивается, что Пхеньян "готов и предпримет любые возможные меры". "США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они будут продолжать продвигать свою политическую, экономическую и военную конфронтацию с КНДР, несмотря на многочисленные предупреждения, им не избежать полного и окончательного исчезновения", - также отмечается в сообщении МИД КНДР.

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт текстиля из КНДР. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных жестких мер. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над документом ведется, но делать прогнозы о том, как он будет выглядеть, еще рано. Как указал российский министр, наряду с давлением на власти КНДР также необходимо прилагать усилия в направлении политико-дипломатического урегулирования кризиса.

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