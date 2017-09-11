Полиция Львова открыла дело по факту незаконного перехода границы Саакашвили

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. На Украине открыто уголовное дело против экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по факту незаконного проникновения в страну. Об этом в понедельник сообщила Национальная полиция Украины.
"Полиция Львова по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.
Там добавили, что "за совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления".
Вечером в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать. Вечером в воскресенье Саакашвили прибыл во Львов, где намерен встретиться с представителями своей партии для определения своих дальнейших действий.