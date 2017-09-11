В Мьянме мусульманские организации призвали к сотрудничеству с властями

ТАСС, 11 сентября. Всемусульманская исламская религиозная организация (ВИРО) Мьянмы осудила экстремистские атаки на территории западного штата Ракхайн и призвала к "сотрудничеству с властями ради мира и стабильности". Заявление организации в понедельник распространил правительственный комитет по информационной политике Мьянмы.

ВИРО, объединяющая четыре крупные мьянманские религиозные организации, обратилось к мусульманам республики с призывом "не распространять и не реагировать эмоционально на онлайн-подстрекательства". "ВИРО выступает полностью против терроризма и никогда не приемлет его распространение", - говорится в заявлении. В организации также осудили действия "Араканской армии спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш уже приняли более 300 тыс. беженцев рохинджа.

Ранее государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, сообщила о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".