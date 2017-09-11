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Япония совместно с США повысит обороноспособность на фоне угрозы КНДР

Международная панорама
11 сентября, 5:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, сентября. /ТАСС

Синдзо Абэ заявил о необходимости "сделать все для того, чтобы остановить эту угрозу"

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ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Японии совместно с США предпримут конкретные шаги по повышению обороноспособности на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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"В свете продолжающихся провокаций со стороны Северной Кореи необходимо сделать все для того, чтобы остановить эту угрозу. Вместе с США мы предпримем конкретные шаги по повышению обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава японского правительства.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле и августе КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для МБР.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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