Япония совместно с США повысит обороноспособность на фоне угрозы КНДР

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Японии совместно с США предпримут конкретные шаги по повышению обороноспособности на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"В свете продолжающихся провокаций со стороны Северной Кореи необходимо сделать все для того, чтобы остановить эту угрозу. Вместе с США мы предпримем конкретные шаги по повышению обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава японского правительства.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле и августе КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для МБР.