СМИ: Южная Корея не намерена размещать у себя американское ядерное оружие

Япония рассчитывает на жесткую новую резолюцию Совбеза ООН по КНДРМеждународная панорама 11 сентября, 6:23
В Москве и Подмосковье ожидается местами небольшой дождь и до 24 градусов теплаМосква 11 сентября, 6:06
Евстифеев после подсчета всех бюллетеней побеждает на выборах главы Марий ЭлПолитика 11 сентября, 5:58
Врио губернатора Кировской области лидирует по итогам выборовПолитика 11 сентября, 5:54
Николай Любимов получил 80,16% голосов на выборах губернатора Рязанской областиПолитика 11 сентября, 5:51
Опыт и молодость: Надаль и Стивенс стали победителями US OpenСпорт 11 сентября, 5:33
В России до конца года на треть увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДДОбщество 11 сентября, 5:14
Куйвашев побеждает на выборах губернатора на УралеПолитика 11 сентября, 5:04
Жвачкин побеждает на выборах губернатора Томской областиПолитика 11 сентября, 4:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская администрация не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия США. Как сообщает в понедельник радио KBC, об этом заявил представитель администрации президента Республики Корея.
"Сеул сохраняет верность принципу денуклеаризации Корейского полуострова, и южнокорейское руководство не намерено возвращаться к размещению в стране тактического ядерного оружия", - отметил представитель администрации президента. По его словам, это могло бы привести к началу гонки ядерных вооружений в регионе Северо-Восточной Азии.
Таким образом чиновник прокомментировал сообщения ряда американских СМИ о том, что размещение тактических ядерных вооружений на юге Корейского полуострова возможно, если от Сеула поступит соответствующий запрос.
Между тем 27 членов оппозиционной Корейской партии свободы объявили о намерении направить на имя президента США Дональда Трампа письмо с просьбой о размещении в Южной Корее ядерного оружия.
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.