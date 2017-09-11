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СМИ: Южная Корея не намерена размещать у себя американское ядерное оружие

Международная панорама
11 сентября, 6:16 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, сентября. /ТАСС

Представитель администрации президента Республики Корея заявил, что "Сеул сохраняет верность принципу денуклеаризации Корейского полуострова"

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СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская администрация не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия США. Как сообщает в понедельник радио KBC, об этом заявил представитель администрации президента Республики Корея.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Сеул сохраняет верность принципу денуклеаризации Корейского полуострова, и южнокорейское руководство не намерено возвращаться к размещению в стране тактического ядерного оружия", - отметил представитель администрации президента. По его словам, это могло бы привести к началу гонки ядерных вооружений в регионе Северо-Восточной Азии.

Таким образом чиновник прокомментировал сообщения ряда американских СМИ о том, что размещение тактических ядерных вооружений на юге Корейского полуострова возможно, если от Сеула поступит соответствующий запрос.

Между тем 27 членов оппозиционной Корейской партии свободы объявили о намерении направить на имя президента США Дональда Трампа письмо с просьбой о размещении в Южной Корее ядерного оружия.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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