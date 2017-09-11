Япония рассчитывает на жесткую новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии считает важным принять новую резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, которая бы включала жесткие меры. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Наша страна считает важным принятие новой резолюции, которая включала бы жесткие меры", - отметил он. В то же время Суга не стал комментировать предполагаемое содержание готовящейся резолюции, как и перспективы ее принятия, подчеркнув, однако, что Япония тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной ядерное испытание. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. Допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна. В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у некоторых стран, в том числе России, опасения относительно гуманитарных последствий таких мер.