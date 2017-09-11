Южная Корея не рассматривает возможность размещения у себя ядерного оружия США

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Южная Корея пока не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия США в ответ на военные провокации КНДР. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции для иностранных корреспондентов в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

"Этот вопрос на данный момент не рассматривается", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.