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Южная Корея не рассматривает возможность размещения у себя ядерного оружия США

Международная панорама
11 сентября, 8:27 UTC+3

Глава МИД республики заявила об этом на пресс-конференции для иностранных корреспондентов

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СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Южная Корея пока не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия США в ответ на военные провокации КНДР. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции для иностранных корреспондентов в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

"Этот вопрос на данный момент не рассматривается", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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