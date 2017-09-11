Нетаньяху подтвердил, что планирует встретиться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планирующуюся встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщается в публикации, распространенной в понедельник канцелярией Нетаньяху.

"Я направлюсь в США, где выступлю на Генеральной Ассамблее ООН, а также встречусь с моим другом президентом Дональдом Трампом", - сказал глава израильского правительства перед вылетом в турне в страны Латинской Америки, в ходе которого у него запланированы визиты в Аргентину, Колумбию и Мексику. Премьер добавил также, что "с нетерпением ждет встречи" с Трампом.

По данным газеты Haaretz, глава Белого дома намерен обсудить перспективы перезапуска ближневосточного мирного процесса в ходе сепаратных переговоров с Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом на полях ГА ООН. Издание указывает, что переговоры Трампа с Нетаньяху и Аббасом должны состояться в период с 17 по 19 сентября, но точные даты пока обсуждаются сторонами. По данным газеты, израильский премьер рассчитывает обсудить с президентом США длинный список вопросов из области дипломатии и безопасности, включая сделку по ядерной проблеме Ирана и урегулирование в Сирии.

Haaretz отмечает, что для Трампа эти встречи будут первой после майского визита возможностью напрямую обсудить с Нетаньяху и Аббасом свое видение мирного урегулирования палестино-израильского противостояния. В конце августа зять и старший советник главы американской администрации Джаред Кушнер в ходе переговоров с Нетаньяху во время своего визита в регион подтвердил, что Трамп привержен идее достижения мирного решения на Ближнем Востоке.