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Правительство Южной Кореи пересмотрит подход к обеспечению своей безопасности

Международная панорама
11 сентября, 9:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел Кан Гён Хва при этом отказалась назвать конкретные шаги, которые предпринимаются Сеулом

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СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Южнокорейское правительство проводит переоценку ситуации в области безопасности после проведенного КНДР нового ядерного испытания. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея (РК) Кан Гён Хва.

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"Новый атомный тест представляет собой стратегический вызов для стран региона, правительства РК и нашего военного союза с США. Его символическое значение куда больше, чем всех предыдущих, и мы в этой связи проводим переоценку ситуации в области безопасности", - подчеркнула глава МИД. При этом Кан Гён Хва по соображениям секретности отказалась назвать конкретные шаги, которые предпринимаются Сеулом на этом направлении.

"Последние действия Севера повышают уровень опасности, которую представляет его ракетно-ядерная программа", - подчеркнула министр, добавив, что Юг обязан соответствующим образом реагировать на такие вызовы.

"Мы внимательно следим за Пхеньяном и готовы к любым его действиям", - добавила Кан Гён Хва.

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