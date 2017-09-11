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СМИ: генпрокурор США намерен проверить сотрудников СНБ на детекторе лжи

Международная панорама
11 сентября, 10:11 UTC+3 ТАСС

По данным портала Axios, Джефф Сешнс намерен допросить более 100 сотрудников

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ТАСС, 11 сентября. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс намерен проверить всех сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на детекторе лжи, чтобы выявить виновных в утечке закрытой информации в СМИ. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Axios.

По его данным, процедуре допроса с использованием полиграфа планируется подвергнуть "каждого сотрудника аппарата СНБ (а их более 100 человек), которым будет задан вопрос, что они знают об утечках транскриптов звонков президента зарубежным лидерам". "Сешнс подозревает, что эти утечки происходили изнутри СНБ, и полагает, что проверка на полиграфе по меньшей мере испугает тех, кто этим занимается", - отмечает портал.

Пресс-секретарь Сешнса Иэн Прайор отказался комментировать данную информацию.

Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй также не исключила, что для выявления в Белом доме сотрудников, передающих СМИ различные закрытые сведения, может быть использован детектор лжи.

К проблеме утечек информации из Белого дома Дональд Трамп привлекает внимание с самого начала своего президентства. Оппозиционные президенту СМИ регулярно публикуют материалы со ссылкой на источники в администрации, а иногда и конкретно в Белом доме. Многие из публикаций, основанных на такого рода данных, спровоцировали крупные скандалы, а в ряде случаев приводили и к конфликтам среди членов нынешнего правительства.

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Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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