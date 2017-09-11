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В Лондоне представили шипованную сеть для пресечения терактов с применением автотранспорта

Международная панорама
11 сентября, 11:06 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Спецсредство под названием Talon может быть развернуто крайне быстро и способно остановить не только легкие и грузовые автомобили, но и 17-тонный грузовик

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ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Скотленд-Ярд представил в центре Лондона специальную шипованную сеть, способную останавливать легковые и грузовые автомобили, которые могут использоваться злоумышленниками для совершения терактов. Об этом сообщили в Службе столичной полиции.

Спецсредство под названием Talon ("Коготь"), по утверждению его разработчиков, может быть развернуто на дороге двумя полицейскими и способно остановить 17-тонный грузовик. Данное противоавтомобильное заграждение представляет из себя вольфрамовую сетку с острыми шипами по краям. Принцип действия Talon заключается в том, что наехавшая на него машина прокалывает передние покрышки, в этот момент шипы застревают в них, из-за чего сеть начинает наматываться на колеса, препятствуя дальнейшему движения автомобиля.

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Talon был впервые расстелен в минувшее воскресенье на улице Уайтхолл, где расположены ключевые правительственные ведомства Соединенного Королевства. "Это средство, без сомнения, может сохранить жизни и обеспечить защиту людей, приезжающих в Лондон для посещения масштабных мероприятий", - сказал старший инспектор Скотленд-Ярда Ник Стэнли.

В Службе столичной полиции также добавили, что на девяти мостах Лондона и в других популярных у туристов местах города были установлены заградительные барьеры, отделяющие тротуары от проезжей части.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". После серии терактов, происшедших с марта этого года, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания должна пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, обеспечив полицию и сотрудников служб безопасности всеми полномочиями, которые им необходимы.

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