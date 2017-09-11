Швеция совместно со странами НАТО проводят крупнейшие за 23 года военные учения

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Самые масштабные за последние 23 года учения "Aurora-2017", в ходе которых будет отрабатываться защита острова Готланд от нападения иностранной державы, начались в понедельник в Швеции при участии стран НАТО. Маневры продолжатся до 29 сентября, сообщает минобороны страны.

Во время учений, согласно сценарию, шведские подразделения будут действовать в условиях нарастающего конфликта в регионе и противодействовать противнику совместно с другими странами. Шведское командование исходит из того, что само королевство не является первичной целью нападения, главное - захватить Готланд для обеспечения контроля над Балтикой в воздухе и на море.

В учениях, которые в основном пройдут в районе Стокгольма и озера Мэларен, у острова Готланд и города Гётеборг на западном побережье Швеции, примет участие 19 тыс. шведских военнослужащих, а также 1435 солдат из США, представляющих девять разных подразделений, 270 из Финляндии, 120 из Франции и по 40-60 человек от Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии.

"Безопасность Швеции и НАТО тесно взаимосвязаны, и хорошо, что мы проводим совместные учения. Готланд очень важен, так как имеет центральное положение на Балтике. Балтийское море стало более важно стратегически в ситуации усиления напряженности. Это привело к увеличению военного присутствия НАТО в Балтийском море", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT.

Учения обойдутся стране в 580 млн крон ($73,4 млн). Это вдвое больше того, что шведские ВС тратят на обычные маневры в течение года.

"Цель "Aurora" - повышение обороноспособности Объединенных вооруженных сил Швеции, умения отразить нападение, то есть непосредственные боевые действия против Швеции. Впервые с 1993 года мы проводим учения сразу всех частей - сухопутных, морских, военно-воздушных, сил самообороны, управления, артиллерийских, инженерных и медицинских подразделений. Это политическая задача, которую мы получили от парламента и правительства", - отметил в интервью газете Svenska Dagbladet командующий учениями генерал-майор Бенгт Андерссон.

Участие военных США

Американские подразделения, обслуживающие зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, впервые будут участвовать в военных учениях в Швеции. Военным королевства предстоит изучить системы управления ЗРК. Планы военного развития Швеции до 2020 года предполагают приобретение системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Как писали шведские СМИ, возможно, Швеция купит подержанное вооружение у США или Франции.

"Учения не только помогают нам самим развивать наши возможности, но и посылают сигнал о том, что мы думаем о Швеции, о безопасности и стабильности во всем Балтийском регионе, где Швеция является ведущей державой", - цитирует газета Dagens Nyheter командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса.

Критика учений

К вопросу учений отношение неоднозначно, а их целесообразность ставится под сомнение. Немало критиков, которые считают, что маневры лишь способствуют усилению напряженности в балтийском регионе. В стране уже прошли и готовятся демонстрации ряда организаций, выступающих против маневров.

"Мы наблюдаем резкое усиление риторики, определяют врагов, и враг - это Россия, потом идет сотрудничество с друзьями. И это очень опасно, если мы хотим мира. Необходимо учитывать перспективу всех и каждого и не нагнетать, сея страх путем проведения таких учений. Мы настроены показать, что нам не нужны здесь иностранные военные, что Швеция решает свои вопросы сама и что мы хотим оставаться свободными от военных союзов", - сказала в интервью телеканалу SVT представитель движения "Остановить Аврору" Карин Утас Карлссон.