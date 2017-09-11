Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора

ТАСС, 11 сентября. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по силам сирийской правительственной армии к востоку от города Дейр-эз-Зор. В результате случившегося есть жертвы, сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

Другие подробности происшедшего пока не приводятся. Ни командование ВС Сирии, ни представители коалиции пока не прокомментировали эту информацию.