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Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора

Международная панорама
11 сентября, 11:35 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала, есть погибшие. Официального подтверждения информации пока не поступало

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ТАСС, 11 сентября. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по силам сирийской правительственной армии к востоку от города Дейр-эз-Зор. В результате случившегося есть жертвы, сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

Другие подробности происшедшего пока не приводятся. Ни командование ВС Сирии, ни представители коалиции пока не прокомментировали эту информацию.

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