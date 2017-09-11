Президент Финляндии во вторник встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё проведет во вторник в Хельсинки встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом говорится в программе, опубликованной в понедельник на сайте президентской канцелярии.

Кроме того, в понедельник состоится встреча Ниинистё и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона.

"Мы не можем сказать, что будет на повестке дня этих встреч. Но они связаны с теми переговорами, которые в эти дни Рябков и Шэннон также проводят здесь", - сказала ТАСС пресс-атташе президента Катри Макконен.

Как сообщал ранее Госдепартамент, 11-12 сентября Рябков и Шэннон в Хельсинки обсудят "взаимодействие [между государствами] и сферы, которые вызывают обеспокоенность обеих стран".

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Предыдущий раунд переговоров Рябкова и Шэннона прошел в Вашингтоне 17 июля.