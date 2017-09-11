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Гендиректор МАГАТЭ: Иран не нарушает обязательства ядерной сделки

Международная панорама
11 сентября, 12:44 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 11, сентября. /ТАСС

Последние доклады МАГАТЭ подтверждают, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не превышая запасов урана и лимитов по тяжелой воде

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ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатирует, что Иран выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"МАГАТЭ ведет контроль и мониторинг за реализацией Ираном его обязательств в ядерной сфере в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий уже более года. Иран выполняет условия соглашения", - отметил Амано в своем послании Совету управляющих МАГАТЭ.

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Как отмечают дипломаты в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, последние доклады Международного агентства по атомной энергии подтверждают, что никаких нарушений со стороны Ирана в рамках ядерной сделки не отмечается.

МАГАТЭ после начала реализации СВПД на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не превышает запасы низкообогащенного урана и не превышает лимитов по тяжелой воде. Несмотря на то, что новая администрация США неоднозначно относится к соглашению по иранскому атому, а президент США Дональд Трамп угрожает выйти из этого соглашения, Амано подчеркивает, что сделка работает и позволила сократить ядерную деятельность Ирана.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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Персоны
Амано, Юкия Трамп, Дональд
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