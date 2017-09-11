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Президент Молдавии обеспокоен принятым на Украине законом об образовании

Международная панорама
11 сентября, 14:25 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 11, сентября. /ТАСС

Игорь Додон призвал Киев уважительно относиться к "сообществу румын и молдаван", проживающему на Украине

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КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обеспокоен судьбой проживающих на Украине румын и молдаван после принятого Верховной радой закона об образовании.

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"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве. Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих на Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций, и призывают их к незамедлительной реакции", - написал в понедельник Додон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что как глава государства обращается к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. "Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются. Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства", - заметил Додон.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Он предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке, а в старших классах почти все предметы могут преподаваться на украинском. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ, где преподавание осуществляется исключительно на русском языке. В правительствах Венгрии и Румынии уже заявили, что закон нарушает права нацменьшинств.

Согласно данным последней переписи населения, проведенной на Украине в 2001 году, более 400 тыс. жителей Украины назвали себя молдаванами и румынами. Они преимущественно живут в трех украинских областях - Черновицкой, Закарпатской и Одесской, составляя вместе третью по численности этническую группу в стране.

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Персоны
Додон, Игорь
Страны
Украина Румыния Молдавия
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