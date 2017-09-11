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Иордания выступает за уход иностранных сил из Сирии

Международная панорама
11 сентября, 13:47 UTC+3 АММАН 11, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади, это поможет "прекратить кровопролитие"

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АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Иордания выступает за уход иностранных сил из Сирии и против военного вмешательства в сирийский конфликт. Об этом в понедельник заявил иорданский министр иностранных дел и по делам экспатриантов Айман ас-Сафади по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Хотим, чтобы все иностранные силы ушли из Сирии, чтобы Сирия была безопасной, стабильной, независимой, суверенной и сама принимала решения, чтобы сама обеспечивала свою безопасность, - сказал дипломат. - Исходя из этих установок, Иордания прилагает все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие, мы против военного вмешательства. Для Иордании приоритет - благо сирийского народа, который продолжает страдать".

Ас-Сафади напомнил, что его страна приняла порядка 1 млн 300 тыс. беженцев из САР. "Это очень большое давление на нас, - сказал он. - Мы хотим, чтобы решение приблизилось, чтобы Сирия вернула свою безопасность и стабильность. Это предусматривает право сирийского народа жить на своей территории и право жить в безопасности вдали от всех иностранных структур, которые вмешиваются в свободную жизнь Сирии".

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Глава иорданского внешнеполитического ведомства также остановился на трехстороннем сотрудничестве РФ, США и Иордании по созданию зоны деэскалации в Сирии. "Россия, США и Иордания идут хорошо по зонам деэскалации, - отметил ас-Сафади. - Трехстороннее сотрудничество уже достигло ряда успехов. Мы продолжаем совместную работу, чтобы закончить процесс деэскалации, чтобы сирийские граждане почувствовали надежду, что они в безопасности на своей земле".

Отвечая на вопрос о ситуации на границе с Сирией, глава МИД Иордании подчеркнул приоритет национальных интересов своей страны в плане обеспечения безопасности в приграничье. "Что касается сирийского кризиса, то исходим из национальных иорданских интересов, это для нас приоритет, который диктует ряд шагов, в первую очередь, что наши границы должны быть в безопасности, там не должно быть "Исламского государства" (ИГ), "Джебхат ан-Нусры" (обе террористические организации запрещены в РФ), любых незаконных вооруженных отрядов", - сказал он.

При этом он пояснил, что Амман готов сотрудничать в этом вопросе, однако "позиция [Иордании] будет опираться на наше видение того, как решить сирийский кризис, как защитить нашу безопасность и стабильность, а также как способствовать безопасности и независимости принятия решений в Сирии".

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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