Минэкологии КНР: испытание КНДР не отразилось на окружающей среде Китая

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Недавние испытания КНДР водородной бомбы не привели к повышению радиационного уровня на территории северо-восточных и восточных районов Китая, находящихся в непосредственной близости от КНДР. Об этом в понедельник сообщило министерство охраны окружающей среды КНР.

"Китайские власти решили отменить режим экстренного реагирования, введенный в связи с проведением шестых по счету экспериментов с ядерным оружием КНДР - они не отразились на экологии нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Управление ядерной безопасности КНР приступило к мониторингу территорий северо-восточной и восточной части страны на предмет радиационного загрязнения 3 сентября через несколько часов после испытания водородной бомбы. В провинциях Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь (северо-восток), а также Шаньдун (восток Китая) был объявлен второй (повышенный) уровень готовности к ликвидации последствий возможного радиационного излучения.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию со стороны международного сообщества. Атомные тесты Пхеньяна последовали всего через несколько дней после очередного ракетного пуска, осуществленного 29 августа.