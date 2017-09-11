СМИ: ФБР допросило бывшего сотрудника агентства Sputnik

ТАСС, 11 сентября. Федеральное бюро расследований (ФБР) допросило бывшего сотрудника информационного агентства Sputnik (Спутник, входит в состав холдинга "Россия сегодня") Эндрю Файнберга в рамках расследования возможного "пропагандистского характера" работы данного СМИ в нарушение закона об иностранных агентах (FARA). Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Yahoo News со ссылкой на источники.

По его информации, ФБР исследует также тысячи внутренних писем и документов агентства. Материалы передал сам журналист, который до мая этого года работал в Sputnik в качестве корреспондента в Белом доме.

Он подтвердил Yahoo News информацию о допросе, добавив, что он произошел 1 сентября и длился более двух часов. По его данным, вопросы ФБР касались "внутренней структуры, редакционного процесса и финансирования" агентства.

"Они хотели знать, откуда я получаю указания, и не получал ли я каких-либо заданий из Москвы", - заявил он. "Их интересовали примеры того, как (мое внимание - прим. ТАСС) направлялось в сторону тех или иных проблем", - добавил Файнберг.

При этом, представитель спецпрокурора США Роберта Мюллера не прокомментировал возможную связь данного разбирательства и расследования касательно предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. "Мы не подтверждаем, являются или нет данные меры частью проводимого расследования", - приводит Yahoo News его слова.

В настоящее время в связи с предполагаемым вмешательством РФ в выборы в США ведут расследование сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного независимого разбирательства. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.