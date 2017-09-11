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Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине

Международная панорама
11 сентября, 16:21 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Закон запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке в средней школе и в высших учебных заведениях

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ВЕНА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Правительство Венгрии обратится к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на новый закон об образовании на Украине, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Долг Венгрии - защищать всех венгров, вне зависимости от их места проживания, поэтому Венгрия готова использовать все международные площадки для прекращения реализации возмутительного законопроекта, который делает образование на языке этнических меньшинств практически невозможным с 5-го класса", - сказал министр.

Как говорится в заявлении Сийярто, размещенном на сайте правительства Венгрии, из-за нового закона об образовании Будапешт прекращает поддержку инициатив Киева в международных организациях.

Ранее посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана для разъяснений по данному вопросу в венгерский МИД.

5 сентября Рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках.

Обеспокоенность новым законом об образовании выразили Венгрия и Румыния, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон "Об образовании", так как считает, что этот документ нарушает языковые права национальных меньшинств.

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