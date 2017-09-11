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Дело о сопротивлении полиции возбудили в связи с пересечением Саакашвили границы Украины

Международная панорама
11 сентября, 16:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Ранее полиция Львова уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения границы

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция Львовской области возбудила второе уголовное дело в связи с инцидентом с пересечением границы Украины экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в понедельник сообщил начальник полиции области Валерий Середа.

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"В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 [Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему] Уголовного кодекса Украины", - процитировала пресс-служба львовской областной полиции Середу.

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. В дальнейшем экс-губернатор находится на территориях различных государств Европы.

Вечером в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения своих дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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