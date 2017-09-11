СМИ: сирийская армия взяла под контроль лагерь беженцев на границе с Иорданией

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска заняли в понедельник лагерь беженцев Адалят в приграничном районе с Иорданией. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar. По его информации, военнослужащие вошли в лагерь после того, как его покинули боевики из вооруженной бригады "Кувват Ахмед Абдо", входящей в состав оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА).

Вывод вооруженных оппозиционеров из пограничных районов происходит в рамках соглашения о перемирии, которое было выработано при российском и иорданском участии и вступило в силу 7 сентября.

Бригады ССА "Усуд аш-Шаркия", "Джейш Ашаир" и "Кувват Ахмед Абдо", которым оказывали поддержку США и их союзники по международной коалиции, должны покинуть приграничные районы, передав их под контроль правительственным силам.

Затем боевики этих формирований будут переброшены из Иордании в город Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке, где примут участие в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на стороне вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Основной базой трех бригад ССА ранее служил приграничный город Эт-Танф. По условиям перемирия, в его окрестностях будет создана временная демилитаризованная зона, которая будет функционировать до урегулирования проблемы возвращения беженцев из Иордании и передачи под контроль сирийских властей контрольно-пропускного пункта Насиб.

Адалят расположен в 80 км к востоку от лагеря беженцев Эр-Ракбан на сирийско-иорданской границе. С 2011 года на территории соседнего королевства укрылись свыше 600 тыс. сирийцев.