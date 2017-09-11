Папа Римский надеется, что Трамп изменит решение об отмене программы защиты иммигрантов

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск рассчитывает, что президент США Дональд Трамп изменит свое намерение отменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (DACA). Об этом понтифик заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из своей поездки в Колумбию, сообщает в понедельник агентство ANSA.

"Я слышал об этом законе, но не имел возможности прочитать его, - отметил Франциск. - Я также не знаю, как именно принимаются решения, но разъединение с семьей никогда не заканчивается ничем хорошим ни для молодежи, ни для их семей". Понтифик подчеркнул, что "есть надежда на то, что [президент США] передумает". "Он предстает человеком, выступающим в защиту жизни, и если он таковым является, он должен понимать, что семья - это колыбель жизни, и что необходимо защищать ее единство", - заключил римский первосвященник.

В минувший вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA. По словам Сешнса, данная программа, введенная на основании указа экс-президента Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест.

Введенная при Обаме DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально, и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах Вооруженных сил США и отсутствие судимостей.

По данным телеканала Fox News, DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.