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Суд Черногории не разрешил оппозиционерам посетить РФ по приглашению "Единой России"

Международная панорама
11 сентября, 19:53 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 11, сентября. /ТАСС

Ранее лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича лишили депутатского иммунитета, а затем изъяли у них загранпаспорта во избежание их бегства за рубеж

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БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Суд Черногории отказал в выдаче паспортов лидерам черногорского оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу для посещения РФ по приглашению "Единой России". Об этом сообщило в понедельник черногорское национальное телевидение.

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Сообщается, что судья Сюзана Мугоша "отказала в удовлетворении запроса оппозиционеров как необоснованного". Ранее Мандича и Кнежевича лишили депутатского иммунитета, а затем изъяли у них загранпаспорта во избежание их бегства за рубеж.

После получения приглашения от замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка посетить Москву и провести встречи с представителями "Единой России", Мандич и Кнежевич направили ходатайство о возврате им паспортов.

Лидер оппозиции Андрия Мандич неоднократно заявлял, что процесс, начатый властями Черногории против оппозиционного "Демократического фронта", является сфабрикованным, а спецпрокуратура Черногории занимается сведением политических счетов.

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Процесс против лидеров оппозиции связан с тем, что коалиция "Демократический фронт" активно выступала против вступления в НАТО и даже пригрозила проведением референдума по вопросу вступления Черногории в Североатлантический альянс. После этого парламент Черногории на экстренном заседании снял депутатскую неприкосновенность с лидеров оппозиции по запросу спецпрокуратуры страны. Правящая Демократическая партия социалистов объявила заявления оппозиции разжигающими рознь и подчеркнула, что "Черногория не допустит нестабильности". Арест Андрии Мандича и Милана Кнежевича ожидался в любую минуту, однако в последний момент верховный прокурор Станкович предписал не заключать их под стражу.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории "нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено".

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